Інтер розглядає можливість продати Гальярдіні

Джерело - football.ua.
Контракт італійського півзахисника Роберто Гальярдіні з міланським Інтером добігає кінця лише наприкінці наступного футбольного року, однак уже зараз усім розуміло, що від можливої подальшої співпраці сторін не має зиску для жодної з них.
Про це повідомляє АР.
У цьому сезоні 28-річний виконавець зіграв лише в 24 матчах, по два рази відзначившись голами та гольовими передачами, і при цьому ледь награвав по пів години під час кожного свого виходу на поле.
З такою динамікою виступів під керівництвом Сімоне Індзагі та тенденціями до збільшення конкуренції в центральній ланці Інтера, робити в стані нерадзуррі Гальярдіні нема чого, тож клуб радо розгляне будь-які пропозиції щодо його придбання іншою командою.
Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 8 млн євро.
Раніше Інтер відмовився від продажу Шкриньяра за 50 млн.