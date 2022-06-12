Інтер розглядає можливість продати Гальярдіні

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 8 млн євро

Контракт італійського півзахисника Роберто Гальярдіні з міланським Інтером добігає кінця лише наприкінці наступного футбольного року, однак уже зараз усім розуміло, що від можливої подальшої співпраці сторін не має зиску для жодної з них.

Про це повідомляє АР.

У цьому сезоні 28-річний виконавець зіграв лише в 24 матчах, по два рази відзначившись голами та гольовими передачами, і при цьому ледь награвав по пів години під час кожного свого виходу на поле.

З такою динамікою виступів під керівництвом Сімоне Індзагі та тенденціями до збільшення конкуренції в центральній ланці Інтера, робити в стані нерадзуррі Гальярдіні нема чого, тож клуб радо розгляне будь-які пропозиції щодо його придбання іншою командою.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 8 млн євро.

Раніше Інтер відмовився від продажу Шкриньяра за 50 млн.