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Гравця Штутгарта заарештували за зґвалтування

Вчора 22:39 147 0
Злочин стався на острові Ібіца
Гравця Штутгарта заарештували за зґвалтування
Фото Getty Images
#Штутгарт

Джерело - sport.ua.

Сьогодні, 11 червня, футболіста німецької Бундесліги заарештували на острові Ібіца за зґвалтування 18-річної дівчини. 

Про це повідомляє The Athletic.

Спочатку ім'я футболіста не називалося, але пізніше стало відомо, що йдеться про 25-річного німця Атакана Каразора зі Штутгарту.

Повідомляється, що він та ще один 25-річний громадянин Німеччини зґвалтували 18-річну дівчину на приватній віллі на Ібіці. Після інциденту постраждала звернулася до лікарні, а потім до поліції. Обох підозрюваних було заарештовано.

У минулому сезоні Атакан Каразор провів 24 матчі у Бундеслізі за Штутгарт. Його трансферна вартість оцінюється у 4,5 мільйона євро.

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