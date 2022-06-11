Гравця Штутгарта заарештували за зґвалтування

Злочин стався на острові Ібіца

Сьогодні, 11 червня, футболіста німецької Бундесліги заарештували на острові Ібіца за зґвалтування 18-річної дівчини.

Про це повідомляє The Athletic.

Спочатку ім'я футболіста не називалося, але пізніше стало відомо, що йдеться про 25-річного німця Атакана Каразора зі Штутгарту.

Повідомляється, що він та ще один 25-річний громадянин Німеччини зґвалтували 18-річну дівчину на приватній віллі на Ібіці. Після інциденту постраждала звернулася до лікарні, а потім до поліції. Обох підозрюваних було заарештовано.

У минулому сезоні Атакан Каразор провів 24 матчі у Бундеслізі за Штутгарт. Його трансферна вартість оцінюється у 4,5 мільйона євро.