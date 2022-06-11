Тренер збірної Вірменії: Пропустили від України три несправедливі голи

Наставник збірної Вірменії Хоакін Капаррос прокоментував поразку 0:3 у матчі Ліги націй проти України.

"На мій погляд, наша команда показала доволі непогану гру, але пропустила три несправедливі м’ячі. Нам доводиться грати в напруженому графіку, і це сьогодні позначилося на наших діях. Під час матчу один із футболістів попросив заміну, і саме після цього в нашій грі з’явилися проблеми. Саме через щільний графік мені довелося сьогодні провести багато замін.

А вже після другого гола українців нам взагалі стало дуже важко. Ми всі дуже засмучені результатом", - сказав Капаррос.