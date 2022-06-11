Головне
Збірна України розгромила Вірменію у Лізі націй
Вчора 17:57 794
Зінченко зацікавив Барселону
Вчора 23:56 124
Ірландія розгромила Шотландію, Англія та Італія не виявили сильнішого: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:43 616
Пятов: Навіть не мріяв, що все буде так
Вчора 21:40 302
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками
Вчора 20:56 1066
Ф’юрі почав перемовини про бій з переможцем поєдинку Усик - Джошуа
Вчора 19:25 231
Петраков: З Вельсом не забили, а тут все ж таки вдалося
Вчора 19:09 251
Визначено найкращих гравців збірної України у матчі з Вірменією
Вчора 18:39 763
Остання легендарна гра Шевченка: 10 років тому Україна перемогла Швецію на Євро-2012
Вчора 18:15 363
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй
Вчора 17:56 3797
Прямі трансляції

Тренер збірної Вірменії: Пропустили від України три несправедливі голи

Вчора 22:10 233 0
Капаррос оцінив поразку у матчі Ліги націй
Тренер збірної Вірменії: Пропустили від України три несправедливі голи
#Хоакін Капаррос

Джерело - УАФ.

Наставник збірної Вірменії Хоакін Капаррос прокоментував поразку 0:3 у матчі Ліги націй проти України.

"На мій погляд, наша команда показала доволі непогану гру, але пропустила три несправедливі м’ячі. Нам доводиться грати в напруженому графіку, і це сьогодні позначилося на наших діях. Під час матчу один із футболістів попросив заміну, і саме після цього в нашій грі з’явилися проблеми. Саме через щільний графік мені довелося сьогодні провести багато замін.

А вже після другого гола українців нам взагалі стало дуже важко. Ми всі дуже засмучені результатом", - сказав Капаррос.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй Україна - Вірменія: відео голів і огляд матчу Ліги націй 3797
Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії Маліновський фірмовим ударом забиває в ворота збірної Вірменії 1581
Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй Україна - Вірменія: де дивитися матч Ліги націй 3077
Україна - Вірменія 3:0. Як це було Україна - Вірменія 3:0. Як це було 7244
Пятов та Мудрик потрапили до основи збірної України на матч з Вірменією Пятов та Мудрик потрапили до основи збірної України на матч з Вірменією 802
Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками Легенда пішла: Пятов попрощався з гравцями та вболівальниками 1066
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 7100
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 13507
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11787
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49295 1
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 13425 25
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 47147 1