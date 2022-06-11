Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру Ліги В Ліги націй збірна України перемогла Вірменію.
Ліга націй
Ліга В
Група 1
3 тур, 11 червня
Україна - Вірменія 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 61 Маліновський, 2:0 - 77 Караваєв, 3:0 - 84 Миколенко
Україна: Пятов, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Зінченко (Миколенко 78), Сидорчук (Ігнатенко 85), Маліновський, Шапаренко (Піхальонок 70), Циганков, Яремчук (Довбик 70), Мудрик (Зубків 78)
Вірменія: Юрченко, Монрой, Воскоян, Мкоян, Мкртчян, К. Оганесян - Байрамян (Бічахян 55), Удо, Даш'ян (Малакян 81), Бабаян (Адамян 55), Барсегян (Аратунян 66)
Попередження: Забарний 45+2, Зінченко 66, Матвієнко 87 - Бабян 45+2, Байрамян 52, Адамян 89, Воскоян 90