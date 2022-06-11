Арсенал зацікавився лідером Лаціо

Каноніри хочуть підписати Мілінковича-Савіча

Арсенал проявляє інтерес до півзахисника Лаціо Сергея Мілінковича-Савіча.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Арсенал готовий запропонувати за 27-річного серба 49 мільйонів євро. Проте такої суми, найімовірніше, буде недостатньо. Окрім Арсеналу, інтерес до хавбека виявляє "Ньюкасл".

У нинішньому сезоні на рахунку Мілінковича-Савіча 11 голів та 12 асистів у 47 матчах за "Лаціо" у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється у 70 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо Арсенал готує трансфер Гюндогана.