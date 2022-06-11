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Арсенал зацікавився лідером Лаціо

Сьогодні 17:10 147 0
Каноніри хочуть підписати Мілінковича-Савіча
Арсенал зацікавився лідером Лаціо
Фото Getty Images
#Лаціо, #Арсенал Лондон

Джерело - sport.ua.

Арсенал проявляє інтерес до півзахисника Лаціо Сергея Мілінковича-Савіча. 

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Арсенал готовий запропонувати за 27-річного серба 49 мільйонів євро. Проте такої суми, найімовірніше, буде недостатньо. Окрім Арсеналу, інтерес до хавбека виявляє "Ньюкасл".

У нинішньому сезоні на рахунку Мілінковича-Савіча 11 голів та 12 асистів у 47 матчах за "Лаціо" у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється у 70 мільйонів євро, контракт розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо Арсенал готує трансфер Гюндогана.

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