Ярмоленко пропустить матч з Вірменією через хворобу

Капітан збірної України почувався недобре напередодні

Джерело - Чемпіон.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко пропустить матч проти Вірменії в третьому турі Ліги націй.

Про це повідомляє УАФ.

Вінгер почувався недобре напередодні, мав ломоту в тілі, але без температури. Після консультацій з лікарем команди було вирішено його поберегти, оскільки він не готовий на 100%.

Ярмоленка не буде навіть на стадіоні. Йому порекомендували залишитися в готельному номері.

Поєдинок Україна - Вірменія розпочнеться о 16:00. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.