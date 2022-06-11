Забарний: Розуміємо в яких умовах знаходяться люди в Україні

Гравці збірної переживають за людей, які продовжують переживати війну на території України.

Про це розповів захисник національної команди Ілля Забарний.

"Ми почуваємося добре. А головне: ми розуміємо, що знаходимось в умовах, які не йдуть ні у яке порівняння з тими умовами, в яких знаходяться наразі люди в Україні. У нас спокій, ми не під бомбами, ми в безпеці. Але ти переживаєш за людей, які зараз знаходяться в Україні. Думки зараз тільки про це".