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Соболь та Сирота не зіграють проти Вірменії в Лізі націй

Сьогодні 09:48 114 0
Поєдинок розпочнеться о 16:00
Соболь та Сирота не зіграють проти Вірменії в Лізі націй
#Збірна України з футболу, #Ліга націй УЄФА, #Олександр Петраков, #Збірна Вірменії з футболу

Джерело - УАФ.

Збірна України зіграє проти Вірменії у матчі третього туру Ліги націй.

Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на поєдинок.

Воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін;

Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов;

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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Олександр Піхальонок, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;

Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан. Роман Яремчук.

Серед футболістів, які разом із національною командою зараз знаходяться в польській Лодзі, до заявки не потрапили захисники Едуард Соболь та Олександр Сирота.

Поєдинок розпочнеться о 16:00.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.

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