Джерело - УАФ.
Збірна України зіграє проти Вірменії у матчі третього туру Ліги націй.
Головний тренер національної команди Олександр Петраков визначився із заявкою на поєдинок.
Воротарі: Андрій Пятов, Дмитро Різник, Андрій Лунін;
Захисники: Валерій Бондар, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Денис Попов;
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Півзахисники: Сергій Сидорчук, Андрій Ярмоленко, Данило Ігнатенко, Олександр Піхальонок, Руслан Маліновський, Микола Шапаренко, Михайло Мудрик, Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков;
Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан. Роман Яремчук.
Серед футболістів, які разом із національною командою зараз знаходяться в польській Лодзі, до заявки не потрапили захисники Едуард Соболь та Олександр Сирота.
Поєдинок розпочнеться о 16:00.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн матчу.