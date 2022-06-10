Барселона повісила цінник на Френкі де Йонга

Півзахисника не збираються дешево відпускати

Барселона оцінює півзахисника Френкі де Йонга у 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє ESPN.

Каталонці вже провели переговори із Манчестер Юнайтед.

Півзахисника не збираються дешево відпускати, але загалом готові продати у це міжсезоння.

Синьо-гранатові готові розбити платежі на основну та бонусну частини, але загалом суму окреслили конкретно - 100 мільйонів євро.

Зазначається, що поки що англійський клуб не прийняв пропозицію щодо Де Йонга.

Раніше Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.