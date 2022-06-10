Барселона повісила цінник на Френкі де Йонга

Джерело - UA-футбол.
Барселона оцінює півзахисника Френкі де Йонга у 100 мільйонів євро.
Про це повідомляє ESPN.
Каталонці вже провели переговори із Манчестер Юнайтед.
Півзахисника не збираються дешево відпускати, але загалом готові продати у це міжсезоння.
Синьо-гранатові готові розбити платежі на основну та бонусну частини, але загалом суму окреслили конкретно - 100 мільйонів євро.
Зазначається, що поки що англійський клуб не прийняв пропозицію щодо Де Йонга.
Раніше Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.