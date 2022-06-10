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Барселона повісила цінник на Френкі де Йонга

Вчора 21:40 176 0
Півзахисника не збираються дешево відпускати
Барселона повісила цінник на Френкі де Йонга
#Барселона

Джерело - UA-футбол.

Барселона оцінює півзахисника Френкі де Йонга у 100 мільйонів євро.

Про це повідомляє ESPN.

Каталонці вже провели переговори із Манчестер Юнайтед.

Півзахисника не збираються дешево відпускати, але загалом готові продати у це міжсезоння.

Синьо-гранатові готові розбити платежі на основну та бонусну частини, але загалом суму окреслили конкретно - 100 мільйонів євро.

Зазначається, що поки що англійський клуб не прийняв пропозицію щодо Де Йонга.

Раніше Гюндоган зацікавив Барселону та Ювентус.

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