Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй

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У Лізі націй УЄФА відбулися сім матчі третього туру.
Ліга націй УЄФА
10 червня, 3 тур
Ліга А, група 1
Австрія - Франція 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 37 Вайманн, 1:1 - 83 Мбаппе
Данія - Хорватія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 69 Пашалич
Ліга В, група 2
Албанія - Ізраїль 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 45+2 Броха (пен), 1:1 - 57 Соломон, 1:2 - 73 Соломон
Азербайджан - Словаччина 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 81 Вайсс
Білорусь - Казахстан 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 13 Аймбетов, 1:1 - 84 Малькевич
Ліга D, група 1
Молдова - Латвія 2:4 (1:2)
Голи: 1:0 - 5 Ніколаєску, 1:1 - 19 Гутковскіс, 1:2 - 26 Ікауньєкс, 1:3 - 60 Гутковскіс, 2:3 - 64 Моцпан, 2:4 - 75 Ікауньєкс
Андорра - Ліхтенштейн 2:1 (0:0)
Голи: 1:0 -78 Алаєз (пен), 2:0 - 82 Рубіо, 2:1 - 90+3 Маєр