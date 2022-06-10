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Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй

Вчора 23:41 389 0
У турнірі зіграно чергові матчі
Збірна Хорватії здолала Данію, дубль Соломона приніс перемогу Ізраїлю: результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У Лізі націй УЄФА відбулися сім матчі третього туру.

Ліга націй УЄФА
10 червня, 3 тур
Ліга А, група 1

Австрія - Франція 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 37 Вайманн, 1:1 - 83 Мбаппе

Данія - Хорватія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 69 Пашалич

Ліга В, група 2

Албанія - Ізраїль 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Броха (пен), 1:1 - 57 Соломон, 1:2 - 73 Соломон

Азербайджан - Словаччина 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 81 Вайсс

Білорусь - Казахстан 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 13 Аймбетов, 1:1 - 84 Малькевич

Ліга D, група 1

Молдова - Латвія 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 - 5 Ніколаєску, 1:1 - 19 Гутковскіс, 1:2 - 26 Ікауньєкс, 1:3 - 60 Гутковскіс, 2:3 - 64 Моцпан, 2:4 - 75 Ікауньєкс

Андорра - Ліхтенштейн 2:1 (0:0)

Голи: 1:0  -78 Алаєз (пен), 2:0 - 82 Рубіо, 2:1 - 90+3 Маєр

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