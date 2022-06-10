Воронін: Мудрику треба багато працювати, щоб вийти на рівень Бундесліги

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик має багато працювати, щоб вийти на рівень чемпіонату рівня Бундесліги.

Про це заявив колишній гравець збірної України та низки німецьких клубів Андрій Воронін.

"Мудрик у складі збірної непогано зіграв у контрольному матчі з Боруссією М, але потім не проявив себе з Емполі. Виглядав непогано у матчі з Шотландією, але знову нічого особливого не показав у наступній зустрічі з Уельсом.

Михайло - молодий гравець з великим талантом, але йому потрібно багато працювати, щоб вийти на рівень чемпіонату рівня Бундесліги", - вважає Воронін.