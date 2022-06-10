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Воронін: Мудрику треба багато працювати, щоб вийти на рівень Бундесліги

Сьогодні 19:25 139 0
Фахівець оцінив можливий перехід хавбека Шахтаря
Воронін: Мудрику треба багато працювати, щоб вийти на рівень Бундесліги
#Михайло Мудрик, #Андрій Воронін

Джерело - Kicker.

Хавбек Шахтаря Михайло Мудрик має багато працювати, щоб вийти на рівень чемпіонату рівня Бундесліги.

Про це заявив колишній гравець збірної України та низки німецьких клубів Андрій Воронін.

"Мудрик у складі збірної непогано зіграв у контрольному матчі з Боруссією М, але потім не проявив себе з Емполі. Виглядав непогано у матчі з Шотландією, але знову нічого особливого не показав у наступній зустрічі з Уельсом.

Михайло - молодий гравець з великим талантом, але йому потрібно багато працювати, щоб вийти на рівень чемпіонату рівня Бундесліги", - вважає Воронін.

Раніше повідомлялося, що Мудрик націлений саме на переїзд до Баєра.

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