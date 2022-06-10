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Ліверпуль пропонує щедрий контракт Гаві

Сьогодні 16:55 60 0
Вундеркінд Барселони поки що не підписав нову угоду з клубом
Ліверпуль пропонує щедрий контракт Гаві
#Барселона, #Ліверпуль

Джерело - sport.ua.

Переговори між Барселоною та Гаві щодо продовження контракту все ще не увінчалися успіхом. 

Про це повідомляє beteve.cat.

Клуб пропонує 17-річному хавбеку зарплату 2 мільйони євро на рік, гравець хоче 4 мільйони і пункт, згідно з яким його зарплата зростатиме ще на 1 мільйон щороку.

Ситуацією намагається скористатися Ліверпуль. Англійський клуб пропонує Гаві контракт із зарплатою 9 мільйонів євро на рік. Хавбек цей варіант наразі не розглядає.

У цьому сезоні на рахунку Гаві 2 голи та 6 асистів у 47 матчах за Барселону у всіх турнірах. Чинний контракт розрахований до літа 2023 року.

Раніше Нуньєс повідомив керівництву Бенфіки про своє бажання перейти в Ліверпуль.

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