ПСЖ призначив нового спортивного директора

Парі Сен-Жермен оголосив про призначення нового спортивного директора замість звільненого Леонардо.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Ним став 57-річний колишній директор Ліллю Луїс Кампос. Португалець відповідатиме за організацію, трансфери та роботу головної команди.

"Я розділяю бачення клубу стосовно розвитку та готовий вже зараз увірватись в роботу. Впевнений, що разом ми зможемо вивести ПСЖ на якісно новий рівень", — розповів Кампос.