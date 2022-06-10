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ПСЖ призначив нового спортивного директора

Сьогодні 15:27 176 0
Чемпіони Франції знайшли заміну для Леонардо.
ПСЖ призначив нового спортивного директора
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен оголосив про призначення нового спортивного директора замість звільненого Леонардо.

Про це повідомляє пресслужба французького клубу.

Ним став 57-річний колишній директор Ліллю Луїс Кампос. Португалець відповідатиме за організацію, трансфери та роботу головної команди.

"Я розділяю бачення клубу стосовно розвитку та готовий вже зараз увірватись в роботу. Впевнений, що разом ми зможемо вивести ПСЖ на якісно новий рівень", — розповів Кампос.

Нагадаємо, ПСЖ узгодив контракт із Зіданом.

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Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)

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