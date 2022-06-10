Шахтар назвав ціну трансферу Додо

Додо влітку може покинути Шахтар

Шахтар готовий продати свого правого фулбека Додо у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє UOL Esporte.

За бразильця "гірники" мають намір виручити не менше 20 млн євро, хоча у 2021 році відмовилися саме від такої суми, яку пропонував за Додо Тоттенгем.

Наразі на контакті з Шахтарем та представниками Додо знаходяться Барселона та Фіорентина, які вивчають можливість підписання флангового захисника.

В розіграші УПЛ сезону 2021/22 23-річний Додо відзначився 4 асистами в 14 матчах.

Раніше Шахтар відхилив пропозицію Фіорентини по Додо.