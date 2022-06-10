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Шахтар назвав ціну трансферу Додо

Сьогодні 12:34 228 0
Додо влітку може покинути Шахтар
Шахтар назвав ціну трансферу Додо
#Додо, #Футбольні трансфери, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтар готовий продати свого правого фулбека Додо у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє UOL Esporte.

За бразильця "гірники" мають намір виручити не менше 20 млн євро, хоча у 2021 році відмовилися саме від такої суми, яку пропонував за Додо Тоттенгем.

Наразі на контакті з Шахтарем та представниками Додо знаходяться Барселона та Фіорентина, які вивчають можливість підписання флангового захисника.

В розіграші УПЛ сезону 2021/22 23-річний Додо відзначився 4 асистами в 14 матчах. 

Раніше Шахтар відхилив пропозицію Фіорентини по Додо.

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