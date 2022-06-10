Ексголкіпер Динамо перейшов у Лех

Джерело - lechpoznan.

Український голкіпер Артур Рудько став гравцем Леха.

Про це повдіомляє пресслужба польського клубу.

30-річний воротар перебрався до табору "залізничників" з Металіста на правах оренди і виступатиме за познаньців протягом наступного року.

Чемпіон Польщі має право викупу гравця та продовження терміну його перебування в команді ще на два сезони. Артур виступатиме у футболці під номером "1".

Рудько – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. У березні встиг узгодити 4-річний контракт з Металістом.

Раніше, Рудько отримав приз Золота рукавичка на Кіпрі.