Головне
Бех-Романчук з особистим рекордом сезону виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:10 604
Збірна Португалії перемогла Чехію: результати матчів Ліги націй
Вчора 23:43 517
Рижикова виграла бронзову медаль на етапі Діамантової ліги
Вчора 21:56 387
Збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21
Вчора 21:37 1251
Скрипник очолив полтавську Ворсклу
Вчора 20:54 683
Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт
Вчора 19:40 1080
Ірландія - Україна 0:1. Огляд матчу
Вчора 08:10 1060
Збірна Бельгії розгромила Польщу: результати матчів Ліги націй
08.06.2022 23:54 1186
Збірна України переграла Ірландію у Лізі націй
08.06.2022 23:41 1134
Ірландія - Україна 0:1: Як це було
08.06.2022 23:40 21187
Прямі трансляції

Ексголкіпер Динамо перейшов у Лех

Сьогодні 09:41 288 0
Ексголкіпер Динамо перейшов у Лех
Ексголкіпер Динамо перейшов у Лех
#Лех, #Артур Рудько, #Футбольні трансфери

Джерело - lechpoznan.

Український голкіпер Артур Рудько став гравцем Леха.

Про це повдіомляє пресслужба польського клубу.

30-річний воротар перебрався до табору "залізничників" з Металіста на правах оренди і виступатиме за познаньців протягом наступного року.

Чемпіон Польщі має право викупу гравця та продовження терміну його перебування в команді ще на два сезони. Артур виступатиме у футболці під номером "1".

Рудько – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2009 році. У березні встиг узгодити 4-річний контракт з Металістом. 

Раніше, Рудько отримав приз Золота рукавичка на Кіпрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Скрипник очолив полтавську Ворсклу Скрипник очолив полтавську Ворсклу 683
Збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21 Збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21 1251
Ребров: Я готовий очолити збірну України Ребров: Я готовий очолити збірну України 1245
Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт Манчестер Сіті готовий запропонувати Зінченку новий контракт 1080
Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу Зірка Реала прийшов до роздягальні збірної України U-21 із подарунками після матчу 1401
ФІФА виключила збірну Еквадору з-поміж учасників ЧС-2022 у Катарі - ЗМІ ФІФА виключила збірну Еквадору з-поміж учасників ЧС-2022 у Катарі - ЗМІ 1255
Рекомендуємо
За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна За Протасова греки повинні були віддати 4 мільйони доларів. Олімпійський чемпіон став жертвою махінацій у команді Блохіна 11772
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 35340
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 19378
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 13697
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 174797 6
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 10572 2