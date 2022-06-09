Збірна України зіграє у плей-оф кваліфікації Євро U-21

Підопічні Ротаня продовжила серію без поразок

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи Н відбору на Євро U-21 молодіжна збірна України зіграла внічию із Францією.

Україна ще до звітного поєдинку достроково посіла друге місце у групі. Для виходу на Євро з першого місця потрібно було перемагати французів з різницею більше шести голів. Також була можливість потрапити до фінальної частини турніру як найкраща команда серед збірних, що посіли другі місця у своїх групах.

Втім, мирова у сьогоднішній грі не дозволила українцям розраховувати на успіх (у рейтингу Україну випереджає Швейцарія). Лише перемога залишала шанси на вихід до фінальної частини турніру напряму. А так, доведеться грати плей-оф.

Відзначимо, що українці вже 6 матчів поспіль не програють - здобуто чотири перемоги та двічі зіграно внічию.

Відбір на Євро U-21

Група Н

Україна U-21 - Франція U-21 3:3 (2:3)

Голи: 0:1 - 3 Аблін, 1:1 - 7 Ванат, 1:2 - 10 Тюрам, 1:3 - 25 Гуірі, 2:3 - 44 Лукеба (авт), 3:3 - 49 Бондаренко