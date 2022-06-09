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Мессі оцінив свій дебютний сезон у ПСЖ

Сьогодні 20:11 220 0
Аргентинець радий виявити себе у складі французького клубу
Мессі оцінив свій дебютний сезон у ПСЖ
Фото Getty Images
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - ФК ПСЖ.

Нападник збірної Аргентини та ПСЖ Ліонель Мессі відкрив для себе багато нового у складі французького клубу.

Про це заявив сам гравець.

"У складі ПСЖ для мене багато чого трапилося вперше. Пам'ятаю свій перший матч проти Реймса. Це була моя перша гра на Парк де Пренс, і вона стала дуже сильним враженням. Потім я вперше забив у чемпіонаті - Нанту.

Також я відкрив собі Париж. Перший рік у ПСЖ приніс багато емоцій", - заявив Мессі.

Чинний контракт Мессі з ПСЖ спливає влітку 2023 року з можливістю продовження ще на сезон.

Минулого сезону аргентинець провів 34 матчі у всіх турнірах, у яких забив 11 голів та виконав 15 гольових передач.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ хоче підписати нападника Сассуоло.

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