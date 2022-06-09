АПЛ не будуть транслювати у росії

Англійський футбол окупантам транслювати не будуть.

Джерело - Sky Sports.

Відбулось засідання представників клубів Англійської Прем'єр-Ліги, на якому було оголошено про призупинення всіх контрактів на трансляцію чемпіонату для російських компаній.

Про це повідомляє Sky Sports.

У березні було прийняте рішення про заборону для компанії Окко на показ АПЛ. З нового сезону права на показ переходили до МАТЧ ТВ, але й пропагандистський телеканал не отримає доступ до контенту.

Зазначається, що таке рішення прийняте виключно через військові дії РФ на території України.

Нагадаємо, Довбик зацікавив клуб АПЛ.