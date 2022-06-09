Ліверпуль покинули чотири футболісти

Гравці стали вільними агентами

Ліверпуль оголосив про відхід чотирьох футболістів з клубу.

Про це повдіомляє пресслужба клубу.

Команду залишать воротар Лоріс Каріус, а також форварди Шейї Оджо, Бен Вудберн та Дівок Орігі. Усі четверо підуть із Ліверпуля наприкінці червня, коли закінчаться терміни дії контрактів гравців.

Дівок Орігі перейшов у Ліверпуль у липні 2014 року. Наприкінці травня повідомлялося, що форвард близький до переходу в Мілан.

Каріус виступав за Ліверпуль з липня 2016 року, Оджо та Вудберн – вихованці клубної академії.

Нагадаємо, Ліверпуль може підписати Пулішича на заміну Мане.