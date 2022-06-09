Ірландія - Україна 0:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі першого туру Ліги В Ліги націй збірна України на виїзді обіграла Ірландію.
Ліга націй - Ліга В
Група 1
1 тур, 8 червня
Ірландія - Україна 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 47 Циганков
Ірландія: Келлехер, Коллінс, Даффі, Еган (О'ші 63),Крісті (Браун 69), Хендрік, Каллен, Стівенс (Макклін 69), Робінсон (Обафемі 69), Найт, Огбене (Хемілтон 78)
Україна: Лунін, Бондар, Попов, Сирота, Качараба (Караваєв 72), Сидорчук (Ігнатенко 88), Шапаренко, Миколенко, Зубков (Циганков 46), Довбик (Сікан 80), Мудрик (Піхальнок 72)
Попередження: Каллен 54 - Миколенко 78