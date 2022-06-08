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Рома може підписати лідера Наполі

Вчора 22:11 178 0
Мертенс змінить клуб цього літа
Рома може підписати лідера Наполі
#Наполі, #Рома

Джерело - sport.ua.

Дріс Мертенс, контракт якого з Наполі спливає наприкінці червня, може перейти до Роми. 

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Неаполітанці мають опцію продовження угоди ще на рік із зарплатою в 4 мільйони євро на рік, але клуб не збирається цю опцію активувати.

Агенти Мертенса розпочали пошуки іншого клубу для 35-річного бельгійця на наступний сезон. Послуги Мертенса було запропоновано Ромі, гравець готовий знизити зарплату до 3,5 мільйонів євро на рік. Відповідь Роми поки що не відома.

Мертенс виступає за Наполі з 2013 року та є найкращим бомбардиром в історії клубу. У нинішньому сезоні на його рахунку 13 голів та 2 асисти у 37 матчах у всіх турнірах.

Нагадаємо Лаціо та Наполі претендують на Ікарді.

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