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Шовковський: Вважаємо, що не заслуговували на пониження в Лізі націй

Сьогодні 16:09 129 0
Тренер - про виступ збірної у турнірі
Шовковський: Вважаємо, що не заслуговували на пониження в Лізі націй
#Олександр Шовковський

Джерело - ТК Футбол.

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський розповів про настрій команди на матч з Ірландією, який відбудеться у рамках групового етапу Ліги націй.

"Наступна гра нас швидко приводить до тями. У нас немає часу. Потрібно дуже швидко перебудовуватися та розпочинати новий сезон Ліги націй. Важливо зробити висновки після матчу з Уельсом та рухатися далі. Ми всі вважаємо, що не заслуговували на пониження в класі минулого сезону. Нашим завданням є підвищення до Ліги А", - сказав Шовковський.

Матч відбудеться 8 червня, початок о 21:45 за Києвом.

Зазначимо, що Україна посіла останнє місце у своїй групі дивізіону A Ліги націй минулого сезону через скандальну технічну поразку Швейцарії.

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