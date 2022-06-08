Шовковський: Вважаємо, що не заслуговували на пониження в Лізі націй

Асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський розповів про настрій команди на матч з Ірландією, який відбудеться у рамках групового етапу Ліги націй.

"Наступна гра нас швидко приводить до тями. У нас немає часу. Потрібно дуже швидко перебудовуватися та розпочинати новий сезон Ліги націй. Важливо зробити висновки після матчу з Уельсом та рухатися далі. Ми всі вважаємо, що не заслуговували на пониження в класі минулого сезону. Нашим завданням є підвищення до Ліги А", - сказав Шовковський.