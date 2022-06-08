Ярмоленко не потрапив у заявку на гру, перебуваючи в таборі збірної України

Андрій Ярмоленко опинився поза заявкою збірної України на перший матч Ліги націй у сезоні 2022/23.

Андрій Ярмоленко дебютував за дорослу збірну України ще у 2009 році. Із того часу півзахисник пропустив 27 матчів (із них 17 були товариськими). При цьому загалом він зіграв 108 зустрічей у складі "синьо-жовтих" і забив 45 м'ячів.

Востаннє гравець не потрапляв до заявки у травні 2021 року на гру проти Бахрейна. Тоді Ярмоленко не зміг приєднатись до національної команди.

Однак зараз Ярмоленко перебуває в таборі збірної і все одно не візьме участь у протистоянні з Ірландією. Подібне траплялось востаннє ще десять років тому. Тоді 5 червня 2012 році півзахисник не вийшов на поле в товариському протистоянні з Туреччиною. Воно закінчилось поразкою України з рахунком 0:2.