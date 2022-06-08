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Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією

Сьогодні 11:25 606 0
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зіграє проти Ірландії у своєму першому поєдинку розіграшу Ліги націй-2022/2023.

Про це повдіомляє УАФ.

Стала відома заявка збірної України: 

Воротарі: Андрій Лунін, Андрій Пятов, Дмитро Різник;

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Едуард Соболь, Тарас Качараба;

Півзахисники: Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков;

Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан

Початок матчу о 21:45.

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