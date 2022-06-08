Збірна України назвала заявку на матч з Ірландією

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зіграє проти Ірландії у своєму першому поєдинку розіграшу Ліги націй-2022/2023.
Про це повдіомляє УАФ.
Стала відома заявка збірної України:
Воротарі: Андрій Лунін, Андрій Пятов, Дмитро Різник;
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Едуард Соболь, Тарас Качараба;
Півзахисники: Михайло Мудрик, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко, Данило Ігнатенко, Андрій Ярмоленко, Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Олександр Зубков;
Нападники: Артем Довбик, Данило Сікан
Початок матчу о 21:45.