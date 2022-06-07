Два клуби УПЛ можуть грати у Польщі

Дві команди матимуть лише домашні матчі

Джерело - BurBuzz.

Два клуби УПЛ вивчають можливість проведення осінньої частини чемпіонату України за кордоном.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

На думку цих клубів, це означатиме повну безпеку, а відтак збільшить шанси на приїзд легіонерів.

Рішення ще не ухвалені, але якщо вдасться їх реалізувати, то першу половину сезону ці клуби базуватимуться у Польщі в рамках дозволеної законом підготовки до єврокубків.

У цей період ці команди будуть проводити лише домашні матчі УПЛ, вони привозитимуть до себе українських суперників.

Нагадаємо, Шахтар готовий ділитися призовими з ЛЧ з клубами УПЛ.