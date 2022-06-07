Ібрагімович готовий зменшити зарплату заради нового контракту з Міланом

Златан Ібрагімович підпише нову угоду з Міланом

Нападник Мілана Златан Ібрагімович планує залишитися у складі чемпіонів Італії ще на один рік.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Найближчим часом відбудеться зустріч між керівництвом клубу та 40-річним шведом, щоб обговорити його майбутнє.

В цей час Ібрагімович відновлюється після травми і цей процес займе близько 7-8 місяців, тому він готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в клубі.

Минулого сезону шведський ветеран взяв участь у 27 матчах у складі Мілана у всіх турнірах, забивши вісім голів і зробивши три результативні передачі.

Раніше Мальдіні оцінив майбутнє Ібрагімовича та Леау у Мілані.