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Ібрагімович готовий зменшити зарплату заради нового контракту з Міланом

Сьогодні 15:11 94 0
Златан Ібрагімович підпише нову угоду з Міланом
Ібрагімович готовий зменшити зарплату заради нового контракту з Міланом
Фото - gettyimages
#Златан Ібрагімович, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович планує залишитися у складі чемпіонів Італії ще на один рік.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Найближчим часом відбудеться зустріч між керівництвом клубу та 40-річним шведом, щоб обговорити його майбутнє.

В цей час Ібрагімович відновлюється після травми і цей процес займе близько 7-8 місяців, тому він готовий піти на зниження зарплати, щоб залишитися в клубі.

Минулого сезону шведський ветеран взяв участь у 27 матчах у складі Мілана у всіх турнірах, забивши вісім голів і зробивши три результативні передачі.

Раніше Мальдіні оцінив майбутнє Ібрагімовича та Леау у Мілані.

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