Сидорчук: Роздягальню після Вельсу ніколи не забуду

Гравці збірної України буда пригнічені після поразки Вельсу у матчі за вихід на ЧС-2022.

Про це розповів півзахисник Динамо та збірної України з футболу Сергій Сидорчук.

"Роздягальню Кардіфф ніколи не забуду...20 хвилин після матчу ми просто сиділи у тиші. Ще дві години тому до мрії лишався один крок, а зараз її навіть немає на горизонті. Важко, тому що розумієш, що мрія була не тільки твоя, але й мільйонів людей.

Наші вболівальники найкращі, – додав Сидорчук. – Дякую кожному. Але й також хочу подякувати вболівальникам із Шотландії та Вельсу. Я не пам’ятаю, коли ще не наші трибуни так палко нас підтримували. Також хочу подякувати суперникам. Особливо Аарону Рамзі, який зайшов після матчу в роздягальню та підійшов до кожного.

Знаю, що мрія не зникла. У неї просто нові часові рамки. Головна перемога країни чекає нас попереду. Слава Україні!", - розповів Сидорчук.