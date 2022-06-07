УАФ отримала гуманітарну допомогу від Ізраїльської футбольної асоціації

Джерело - uaf.ua.
У гуманітарний хаб Координаційного центру УАФ, який базується в Будинку футболу в Києві, прибула партія гуманітарної допомоги з Ізраїлю.
Про це повдіомляє УАФ.
Організацією та доставленням вантажу займалася Ізраїльська футбольна асоціація.
Найближчим часом допомогу буде передано вимушеним переселенцям із дітьми, медикам і військовим, які захищають незалежність України.
"Від імені всієї футбольної спільноти України висловлюємо глибоку подяку нашим ізраїльським партнерам за надану допомогу та підтримку нашої держави", - йдеться в повідомленні.