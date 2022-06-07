УАФ отримала гуманітарну допомогу від Ізраїльської футбольної асоціації

У гуманітарний хаб Координаційного центру УАФ, який базується в Будинку футболу в Києві, прибула партія гуманітарної допомоги з Ізраїлю.

Про це повдіомляє УАФ.

Організацією та доставленням вантажу займалася Ізраїльська футбольна асоціація.

Найближчим часом допомогу буде передано вимушеним переселенцям із дітьми, медикам і військовим, які захищають незалежність України.