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УАФ отримала гуманітарну допомогу від Ізраїльської футбольної асоціації

Сьогодні 12:55 148 0
УАФ отримала гуманітарну допомогу від Ізраїльської футбольної асоціації
#Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

У гуманітарний хаб Координаційного центру УАФ, який базується в Будинку футболу в Києві, прибула партія гуманітарної допомоги з Ізраїлю.

Про це повдіомляє УАФ.

Організацією та доставленням вантажу займалася Ізраїльська футбольна асоціація.

Найближчим часом допомогу буде передано вимушеним переселенцям із дітьми, медикам і військовим, які захищають незалежність України.

"Від імені всієї футбольної спільноти України висловлюємо глибоку подяку нашим ізраїльським партнерам за надану допомогу та підтримку нашої держави", - йдеться в повідомленні.

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