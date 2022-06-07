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ПСЖ визначив майбутнє Рамоса

Сьогодні 15:28 83 0
Серхіо Рамос продовжить кар'єру у паризькому клубі
ПСЖ визначив майбутнє Рамоса
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Серхіо Рамос

Джерело - tribuna.com.

ПСЖ не продаватиме захисника Серхіо Рамоса в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Planete PSG з посиланням на Le Parisien.

Попри те, що через постійні проблеми зі здоров’ям 36-річний футболіст пропустив більшу половину сезону, керівники розраховують на його досвід в наступному році. Відзначається, що іспанець відіграє важливу роль в роздягальні команди, маючи хороший вплив на інших гравців. До його порад прислуховуються молоді футболісти.

Чинний контракт Рамоса з парижанами розрахований до літа 2023 року. 

Нагадаємо, Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.

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