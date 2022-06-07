ПСЖ визначив майбутнє Рамоса

Серхіо Рамос продовжить кар'єру у паризькому клубі

ПСЖ не продаватиме захисника Серхіо Рамоса в літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Planete PSG з посиланням на Le Parisien.

Попри те, що через постійні проблеми зі здоров’ям 36-річний футболіст пропустив більшу половину сезону, керівники розраховують на його досвід в наступному році. Відзначається, що іспанець відіграє важливу роль в роздягальні команди, маючи хороший вплив на інших гравців. До його порад прислуховуються молоді футболісти.

Чинний контракт Рамоса з парижанами розрахований до літа 2023 року.

Нагадаємо, Мбаппе продовжив контракт з ПСЖ.