Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє

Футболістка Еспаньйола та збірної росії по футболу Надія Карпова в розмові з британською пресою засудила вторгнення РФ в Україну.

Про це розповіла сама футболістка.

"Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми є винятковою нацією, та що весь світ налаштований проти нас та нашої "унікальної місії". Про яку унікальну місію вони говорять? Я не вважаю, що росіяни особливі. Водночас я не цураюся бути росіянкою, адже Росія – це не лише уряд та володимир путін.

Путін забрав у нас все, забрав наше майбутнє. Це було зроблено з нашої мовчазної згоди. Уряд не був свідком сильного спротиву. Більшість людей просто закривали очі на несправедливість, думаючи, що це не їхня справа.

Ці люди, які виправдовують війну, є заручниками пропаганди. Мені їх шкода, і я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб звільнити їх від цього

Коли я вперше зустрілася з Тамілою Хімич (прим. – українська футболістка Еспаньйола), вона дивилася на мене обережно. Ніби не була впевнена, чи я "провоєнна" і вважаю українців ворогами. ‎

Я хотіла плакати. Я думала про її сім’ю і друзів, чи вони в порядку. Це було таке жахливе відчуття, розуміючи, що вона може втратити близьких.‎ Я просто переповнена емоціями. Я все ще не можу іноді повірити, що це реально, що це відбувається", – сказала Карпова.