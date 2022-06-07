Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
05.06.2022 20:56 1273
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй
Вчора 16:59 744
Україна здобула золото на Кубку світу з художньої гімнастики
Вчора 13:27 506
Бабич покинув Кривбас
Вчора 12:25 380
Рейтинг ATP: Марченко знову став першою ракеткою України
Вчора 12:09 16926
Вернидуб може очолити Кривбас
Вчора 11:16 821
Рейтинг WTA: Калініна - перша ракетка України
Вчора 09:31 218693
Збірна Португалії розгромила Швейцарію: результати матчів Ліги націй
05.06.2022 23:41 1426
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
05.06.2022 23:09 411
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
05.06.2022 22:36 969
Прямі трансляції

Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє

Сьогодні 11:55 487 0
Надія Карпова прокоментувала війну в Україні
Російська футболістка: Путін забрав наше майбутнє

Джерело - tribuna.com.

Футболістка Еспаньйола та збірної росії по футболу Надія Карпова в розмові з британською пресою засудила вторгнення РФ в Україну.

Про це розповіла сама футболістка.

"Російська пропаганда намагається переконати росіян, що ми є винятковою нацією, та що весь світ налаштований проти нас та нашої "унікальної місії". Про яку унікальну місію вони говорять? Я не вважаю, що росіяни особливі. Водночас я не цураюся бути росіянкою, адже Росія – це не лише уряд та володимир путін.

Путін забрав у нас все, забрав наше майбутнє. Це було зроблено з нашої мовчазної згоди. Уряд не був свідком сильного спротиву. Більшість людей просто закривали очі на несправедливість, думаючи, що це не їхня справа.

Ці люди, які виправдовують війну, є заручниками пропаганди. Мені їх шкода, і я вважаю, що ми повинні зробити все, щоб звільнити їх від цього

Коли я вперше зустрілася з Тамілою Хімич (прим. – українська футболістка Еспаньйола), вона дивилася на мене обережно. Ніби не була впевнена, чи я "провоєнна" і вважаю українців ворогами. ‎

Я хотіла плакати. Я думала про її сім’ю і друзів, чи вони в порядку. Це було таке жахливе відчуття, розуміючи, що вона може втратити близьких.‎ Я просто переповнена емоціями. Я все ще не можу іноді повірити, що це реально, що це відбувається", – сказала Карпова.

Карпова стала єдиною представницею жіночої збірної Росії, яка публічно виступила проти війни.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО Ярмоленко надіслав жорстку відповідь російському пропагандисту ФОТО 13255
Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 Збірна України з міні-футболу розгромила Туреччину на Євро-2022 636
Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер Манчестер Сіті може обміняти Зінченка в Інтер 1035
Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй Ірландія - Україна: онлайн-трансляція Ліги націй 744
Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй Хорватія зіграла внічию з Францією, Казахстан переграв Словаччину: результати матчів Ліги націй 703
Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України Лаос, Ярмоленко, Арановський, Бєлік та пенальті: на каналі Футбол відбулась найкраща післяматчева студія в історії збірної України 1235
Рекомендуємо
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 4537
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3318
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3079 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 4695 1
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 9931 3
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 49196 1