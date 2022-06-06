Петраков заробляє у збірній України у 7-8 разів менше за Шевченка - журналіст

Головний тренер збірної України Олександр Петраков отримує за свою роботу набагато менше, ніж його попередник Андрій Шевченко.

Про це в ефірі ТаТоТаке розповів ведучий Михайло Співаковський.

"Коли Петраков приходив у збірну, то йому пропонували певні гроші. Щоб не збрехати, приблизно в чотири рази менше, ніж отримував Шевченко. Не весь його штаб, а саме головний тренер. І Петраков сказав: "Та не треба мені стільки. Люди не зрозуміють. Давайте хоча б наполовину менше". І він реально заробляв десь у 7-8 разів менше, ніж Шевченко. Це не перебільшення.

Якщо брати тільки його роботу в цьому відбірному циклі, то ми були майже на межі. Було очевидно, що людина віддається повністю. Була домовленість з Павелком, що коли все закінчиться, він приходить і може забрати цю суму. Я вважаю, що він відпрацював і може забрати все до копієчки", – розповів Співаковський.