Яремчук: Ніколи не думав, що футбол може зробити боляче

Нападник збірної України Роман Яремчук відреагував на поразку від Вельса у стиковому матчі відбору на ЧС-2022.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Я ніколи не думав, що футбол може зробити боляче. Час сліз і нездійснених мрій. Ми хотіли, щоб ви посміхалися і плакали тільки від радості. Час, який змушує плакати від болю.

Але я пишаюся тим, що я українець, тому що ми є прикладом для всіх. Ми не здаємось, якою б складною ситуація не була. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля", – написав Яремчук.