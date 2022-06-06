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Яремчук: Ніколи не думав, що футбол може зробити боляче

Сьогодні 09:45 242 0
Роман Яремчук прокоментував поразку Вельсу
Яремчук: Ніколи не думав, що футбол може зробити боляче
#Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної України Роман Яремчук відреагував на поразку від Вельса у стиковому матчі відбору на ЧС-2022.

Про це футболіст розповів в Instagram.

"Я ніколи не думав, що футбол може зробити боляче. Час сліз і нездійснених мрій. Ми хотіли, щоб ви посміхалися і плакали тільки від радості. Час, який змушує плакати від болю.

Але я пишаюся тим, що я українець, тому що ми є прикладом для всіх. Ми не здаємось, якою б складною ситуація не була. Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля", – написав Яремчук.

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Публикация от Roman Yaremchuk (@r.yaremchuk)

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