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Шевченко: Я безмежно пишаюся збірною України

Сьогодні 09:15 62 0
Андрій Шевчеко прокоментував поразку Вельсу
Шевченко: Я безмежно пишаюся збірною України
#Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевчеко підтримав команду після поразки Вельсу у фіналі плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів сам фахівець в Instagram.

"З високо піднятою головою та неймовірною гордістю!!! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками!

Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця не жаліючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!", - розповів Шевченко.

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Публикация от Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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