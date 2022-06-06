Шевченко: Я безмежно пишаюся збірною України

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевчеко підтримав команду після поразки Вельсу у фіналі плей-оф відбору ЧС-2022.

Про це розповів сам фахівець в Instagram.

"З високо піднятою головою та неймовірною гордістю!!! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками!

Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця не жаліючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!", - розповів Шевченко.