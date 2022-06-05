Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21

Підопічні Ротаня продовжила серію без поразок

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи Н відбору на Євро U-21 молодіжна збірна України перемогла Північну Македонію.

Після першого сухого тайму українцям вдалося у середині другої половини зустрічі забити два голи. Далі Ванат оформив дубль, довівши рахунок до розгромного. У звітному матчі Ванат забив два голи та зробив дві результативні передачі.

Відзначимо, що українці вже 5 матчів поспіль не програють - здобуто чотири перемогли і одного разу зіграно внічию.

Відбір на Євро U-21

Група Н

Україна U-21 - Північна Македонія U-21 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 69 В’юнник, 2:0 - 71 Судаков, 3:0 - 85 Ванат, 4:0 - 90+4 Ванат