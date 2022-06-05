РФС подав протест у ФІФА через зображення Криму на формі збірної України

російський футбольний союз (РФС) подав протест на Українську асоціацію футболу через форму збірної України із зображенням Криму.

Про це повідомляє МатчТВ.

"РФС направив у ФІФА протест у зв’язку з порушенням УАФ правил організації, а саме демонстрації на формі національної збірної зображення Криму у складі України.

Крім того, ще один протест був виражений за фактами окремих висловлювань представників української федерації, які розпалюють ворожнечу щодо громадян Росії", - йдеться у заяві РФС.