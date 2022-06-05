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РФС подав протест у ФІФА через зображення Криму на формі збірної України

Сьогодні 21:55 226 0
РФС подав протест у ФІФА через зображення Криму на формі збірної України

Джерело - Tribuna.com.

російський футбольний союз (РФС) подав протест на Українську асоціацію футболу через форму збірної України із зображенням Криму.

Про це повідомляє МатчТВ.

"РФС направив у ФІФА протест у зв’язку з порушенням УАФ правил організації, а саме демонстрації на формі національної збірної зображення Криму у складі України.

Крім того, ще один протест був виражений за фактами окремих висловлювань представників української федерації, які розпалюють ворожнечу щодо громадян Росії", - йдеться у заяві РФС.

До цього УАФ випустила спеціальний комплект форми для збірної із зображенням карти України, зокрема анексованого росією Криму.

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