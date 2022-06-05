Зінченко проводить ювілейний матч у складі збірної України

Джерело - Чемпіон.
У ці хвилини проходить фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі між збірними України та Вельсу.
У стартовому складі синьо-жовтих грає Олександр Зінченко. Для українського хавбека цей матч став п'ятдесятим у футболці збірної.
У попередніх 49 матчах Зінченко відзначився 8 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.
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Зазначимо, що дебютним матчем у складі національної команди для футболіста стала гра проти збірної Іспанії у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2016. Тоді українець вийшов на заміну наприкінці зустрічі.