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Зінченко проводить ювілейний матч у складі збірної України

Сьогодні 19:39 144 0
Поєдинок проти Вельсу став п'ятдесятим для футболіста
Зінченко проводить ювілейний матч у складі збірної України
Фото Getty Images
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

У ці хвилини проходить фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022 у Катарі між збірними України та Вельсу.

У стартовому складі синьо-жовтих грає Олександр Зінченко. Для українського хавбека цей матч став п'ятдесятим у футболці збірної. 

У попередніх 49 матчах Зінченко відзначився 8 забитими м'ячами та 4 результативними передачами.

Актуально: Вельс - Україна: онлайн-трансляція відбору ЧС-2022

Зазначимо, що дебютним матчем у складі національної команди для футболіста стала гра проти збірної Іспанії у рамках кваліфікації до чемпіонату Європи-2016. Тоді українець вийшов на заміну наприкінці зустрічі.

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