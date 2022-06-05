Металіст розповів про плани підготовки до сезону УПЛ

Ведуться переговори про проведення ще низки зустрічей

Харківський Металіст розпочне свою підготовку до сезону УПЛ 14 червня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крім насиченого тренувального процесу (дворазові тренування) на підопічних Олександра Кучера чекають контрольні матчі. На сьогодні існують попередні домовленості щодо проведення спарингів з двома командами.

На 19 червня заплановано матч проти збірної Ірану U-19, а 25 червня Металіст зіграє з бронзовим призером чемпіонату Болгарії - клубом Ботєв (Пловдив).

Крім цього, ведуться переговори про проведення ще низки зустрічей.

Раніше СК Дніпро-1 хоче підписати гравців Металіста та Олександрії.