Головне
Збірна України поступилася Вельсу і не зіграє на чемпіонаті світу-2022
Сьогодні 20:56 765
Волков: Є декілька варіантів проведення наступного сезону Суперліги
Сьогодні 23:09 89
Збірна України розгромила Північну Македонію у відборі на Євро U-21
Сьогодні 22:36 185
Магучіх здобула золоту медаль на етапі Діамантової ліги
Сьогодні 22:24 179
Зінченко: Головна перемога, яку чекає весь світ - це перемога над російською агресією
Сьогодні 22:09 213
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн
Сьогодні 21:41 2190
Арум хоче організувати бій Ломаченко - Хейні
Сьогодні 21:25 195
Іспанський арбітр сумнівно не призначив пенальті в ворота Вельсу в грі з Україною
Сьогодні 21:19 737
Збірна Мальти переграла Сан-Марино: результати матчів Ліги націй
Сьогодні 21:11 304
Уельс - Україна 1:0. Як це було
Сьогодні 20:55 44959
Прямі трансляції

Металіст розповів про плани підготовки до сезону УПЛ

Сьогодні 20:41 223 0
Ведуться переговори про проведення ще низки зустрічей
Металіст розповів про плани підготовки до сезону УПЛ
#Металіст

Джерело - sport.ua.

Харківський Металіст розпочне свою підготовку до сезону УПЛ 14 червня.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Крім насиченого тренувального процесу (дворазові тренування) на підопічних Олександра Кучера чекають контрольні матчі. На сьогодні існують попередні домовленості щодо проведення спарингів з двома командами.

На 19 червня заплановано матч проти збірної Ірану U-19, а 25 червня Металіст зіграє з бронзовим призером чемпіонату Болгарії - клубом Ботєв (Пловдив).

Крім цього, ведуться переговори про проведення ще низки зустрічей.

Раніше СК Дніпро-1 хоче підписати гравців Металіста та Олександрії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 Вельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022 6017
Уельс - Україна 1:0. Як це було Уельс - Україна 1:0. Як це було 44959
Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 Уельс – Україна: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату світу 2022 6185
Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу Уельс - Україна: де дивитися матч плей-оф каліфікації чемпіонату світу 8361
Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом Ярмоленко забив у власні ворота в грі з Уельсом 4025
Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн Уельс - Україна: відео голів і огляд матчу онлайн 2190
Рекомендуємо
Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів Ломаченко і прапор Аккермана: чого Василь так і не зрозумів 15555 12
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 3291
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 14440
Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? Шеф-редактор Чемпіона: Навіщо тренери терплять бидло-поведінку Селезньова? 15622 5
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 5879
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 52874