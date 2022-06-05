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Збірна Португалії розгромила Швейцарію результати матчів Ліги націй

Вчора 23:41 465 0
Господарі у трьох матчах не змогли забити бодай гол
Збірна Португалії розгромила Швейцарію результати матчів Ліги націй

Джерело - Чемпіон.

У 2-му турі Ліги націй УЄФА відбулися 9 матчів.

Ліга націй УЄФА
2 тур, 5 червня
Ліга D, група 2

Сан-Марино - Мальта 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 59 Бусуттіл, 0:2 - 75 Гіллом’є

Ліга С, група 4

Гібралтар - Північна Македонія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 21 Барді, 0:2 - 84 Ніколов

Болгарія - Грузія 2:5 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Давіташвілі, 0:2 - 31 Христов (авт), 1:2 - 50 Ілієв, 1:3 - 52 Зівзівадзе, 1:4 - 58 Кварацхелія, 1:5 - 69 Вако, 2:5 - 83 Стефанов

Ліга С, група 2

Кіпр - Північна Ірландія 0:0

Косово - Греція 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 36 Бакасетас

Ліга А, група 2

Португалія - Швейцарія 4:0 (3:0)

Голи: 1:0  - 15 Карвалью, 2:0 - 35 Роналду, 3:0 - 39 Ковальов, 4:0 - 68 Канселу

Чехія - Іспанія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Пешек, 1:1 - 45+3 Гаві, 2:1 - 66 Кухта, 2:2 - 90 Мартінес

Ліга В, група 4

Сербія - Словенія 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 24 Мітрович, 1:1 - 30 Стоянович, 2:1- 56 Мілінкович-Савич, 3:1 - 85 Йович, 4:1 - 90+2 Радонич

Швеція - Норвегія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Голанд, 0:2 - 69 Голанд, 1:2 - 90+2 Еланга

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