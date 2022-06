Футболістка збірної України стала чемпіонкою Данії

Вчора, 4 червня, у Данії відбувся фінальний тур чемпіонату серед жіночих футбольних команд.

У першості перемогу здобула команда Кеге, за яку виступає гравчиня збірної України Ніколь Козлова.

Хоч і синьо-білі здобули достроковий трофей за кілька турів до фінішу змагання, нагородження відбулося після останнього туру. Козлова сфотографувалася з трофеєм та медаллю, обмотавшись у прапор України.

Відзначимо, що Ніколь приєдналася до Кеге в березні цього року. З того часу за данський колектив вона забила три голи в дев’яти зустрічах. 21-річна Козлова грає на позиції нападника.

Played for so much more this year 🇺🇦

DANISH CHAMPIONS 🏆🏆

Just the beginning…#ChampionsLeaguetime pic.twitter.com/KxRbQWu1ky