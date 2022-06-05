Футболістка збірної України стала чемпіонкою Данії

Джерело - Чемпіон.
Вчора, 4 червня, у Данії відбувся фінальний тур чемпіонату серед жіночих футбольних команд.
У першості перемогу здобула команда Кеге, за яку виступає гравчиня збірної України Ніколь Козлова.
Хоч і синьо-білі здобули достроковий трофей за кілька турів до фінішу змагання, нагородження відбулося після останнього туру. Козлова сфотографувалася з трофеєм та медаллю, обмотавшись у прапор України.
Відзначимо, що Ніколь приєдналася до Кеге в березні цього року. З того часу за данський колектив вона забила три голи в дев’яти зустрічах. 21-річна Козлова грає на позиції нападника.
Played for so much more this year 🇺🇦— Nicole Kozlova (@KozlovaNicole) June 4, 2022
DANISH CHAMPIONS 🏆🏆
Just the beginning…#ChampionsLeaguetime pic.twitter.com/KxRbQWu1ky