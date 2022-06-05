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Ювентус може підписати сина Сімеоне

Сьогодні 16:55 163 0
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Ювентус може підписати сина Сімеоне
Фото Getty Images
#Кальярі, #Ювентус, #Джованні Сімеоне

Джерело - isport.ua.

Джованні Сімеоне може піти з Кальярі цього літа.

Про це повідомляє EuroSport.

На 26-річного аргентинця, орендованого Вероною минулого сезону, претендує Ювентус. У зв'язку з вильотом до другого дивізіону сардинці можуть продати гравця за 15 млн. євро.

Зазначимо, що сам футболіст готовий влітку змінити клубну прописку. Діючий контракт гравця з Кальярі закінчується 30 червня 2024 року.

Минулого сезону Симеоне забив 17 голів і віддав 5 асистів, посівши четвертий рядок у списку найкращих бомбардирів Серії А.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія узгодив контракт з Ювентусом.

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