Шевченко: Я знаю, що хлопці будуть битися за перемогу

Колишній тренер збірної України підтримав гравців напередодні матчу з Вельсом

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко збирає кошти для нашої держави.

Про це у черговий раз заявив напередодні фіналу відбору до ЧС-2022 з Вельсом.

"Сьогодні важливий матч. Бажаю хлопцям всього найкращого. Я знаю, що вони будуть битися за перемогу. Ми з вами".

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"За межами поля я разом з Sports For Peace прагну зібрати кошти для своєї країни за допомогою тихого аукціону. Усі вторговані кошти підуть на відбудову України та допомогу всім, хто постраждав від війни в моїй країні. Будь ласка, натисніть на посилання, щоб переглянути дивовижні призи", - написав Шевченко.