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Шевченко: Я знаю, що хлопці будуть битися за перемогу

Сьогодні 15:42 121 0
Колишній тренер збірної України підтримав гравців напередодні матчу з Вельсом
Шевченко: Я знаю, що хлопці будуть битися за перемогу
#Збірна України з футболу, #Андрій Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко збирає кошти для нашої держави.

Про це у черговий раз заявив напередодні фіналу відбору до ЧС-2022 з Вельсом.

"Сьогодні важливий матч. Бажаю хлопцям всього найкращого. Я знаю, що вони будуть битися за перемогу. Ми з вами".

  АктуальноВельс - Україна - онлайн-трансляція LIVE, плей-оф відбору ЧС-2022

"За межами поля я разом з Sports For Peace прагну зібрати кошти для своєї країни за допомогою тихого аукціону. Усі вторговані кошти підуть на відбудову України та допомогу всім, хто постраждав від війни в моїй країні. Будь ласка, натисніть на посилання, щоб переглянути дивовижні призи", - написав Шевченко.

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Допис, поширений Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)

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