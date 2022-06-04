Моурінью може очолити ПСЖ

Жозе Моурінью може покинути Рому

ПСЖ розглядає кандидатуру Жозе Моурінью на посаду головного тренера.

Про це повдіомляє The Telegraph.

Парижани розглядають кандидатуру португальця на заміну Маурісіо Почеттіно, якого, скоріше за все, звільнять. Раніше ПСЖ вів переговори з Зінедіном Зіданом, але він відмовився від пропозиції. Після того, як стало відомо, що спортивним директором клубу стане Луїш Кампуш, паризький клуб відновив інтерес до Моурінью.

Кампуш та Моурінью разом працювали в Реалі. Також спеціаліст рекомендував свого співвітчизника у Манчестер Юнайтед у період роботи в МЮ. Джерела у Франції вказують, що Кампуш розглядає також кандидатури Крістофа Гальтьє (Ніцца) та Марсело Гальярдо (Рівер Плейт).