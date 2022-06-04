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Де Дзербі може очолити аутсайдера Серії А

Сьогодні 18:55 119 0
Роберто Де Дзербі може змінити клуб
Де Дзербі може очолити аутсайдера Серії А
#Де Дзербі, #Салернітана, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі може повернутися у Серію А.

Про це повідомляє StopAndGoal.com.

Інтерес до фахівця виявляє Салернітана. Ця команда дивом врятувала прописку в Серії А за підсумками сезону-2021/22, а зараз розпочала масштабну реконструкцію.

Зокрема, днями з посади спортивного директора Салернітани було звільнено маститого спеціаліста Вальтера Сабатіні, за яким, з високою долею ймовірності, піде і нинішній наставник команди 49-річний Давіде Нікола.

У разі відходу Ніколи Де Дзербі бачиться босам Салернітани однією з найкращих кандидатур на заміну, проте крім коуча Шахтаря у шорт-листі "морських коників" також значиться 48-річний Фабіо Каннаваро, який сидить без роботи з осені минулого року.

Раніше повідомлялося, що Де Дзербі може очолити Галатасарай.

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