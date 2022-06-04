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Минай проведе благодійний матч зірок

Сьогодні 12:17 99 0
Поєдинок відбудеться на домашньому стадіоні
Минай проведе благодійний матч зірок
#Минай

Джерело - Чемпіон.

Минай організує благодійний матч зірок.

Про це повідомляє пресслужба клубу

.Поєдинок відбудеться 12 червня на домашній арені клубу.

Участь у матчі візьмуть відомі блогери, медійні особи та легенди українського футболу. Зібрані кошти передадуть на потреби Збройних сил України.

Квитки продають у вигляді донатів. Ціна до 6 червня - 150 грн; з 6-го по 11-е число - 250 грн; в день матчу - 350 грн.

Склад не оголошують, тому Минай проводить конкурс: хто вгадає двох зірок або двох футболістів - отримає два безкоштовні квитки.

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