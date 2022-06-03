Мхітарян обрав свій наступний клуб

Генріх Мхітарян залишиться у Серії А

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Роми Генріх Мхітарян вирішив перейти в Інтер.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Вірменин вирішив приєднатися до Інтера на правах вільного агента. Мхітаряна влаштував контракт на 2 роки, який запропонували "нерадзуррі".

У Мілані футболіст зароблятиме близько 4,5 млн євро на рік. Рома пропонувала дещо скромніші умови, проте ключовим виявилась можливість виступати у Лізі чемпіонів.

У минулому сезоні Мхітарян провів 44 матчі, в яких відзначився 5 голами та 9 асистами.

Нагадаємо, Рома виграла першу Лігу конференцій.