Мхітарян обрав свій наступний клуб

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Роми Генріх Мхітарян вирішив перейти в Інтер.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Вірменин вирішив приєднатися до Інтера на правах вільного агента. Мхітаряна влаштував контракт на 2 роки, який запропонували "нерадзуррі".
У Мілані футболіст зароблятиме близько 4,5 млн євро на рік. Рома пропонувала дещо скромніші умови, проте ключовим виявилась можливість виступати у Лізі чемпіонів.
У минулому сезоні Мхітарян провів 44 матчі, в яких відзначився 5 голами та 9 асистами.
Нагадаємо, Рома виграла першу Лігу конференцій.