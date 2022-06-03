Арсенал підтвердив відхід Ляказетта

Джерело - Чемпіон.
Форвард Александр Ляказетт завершує свої виступи в Арсеналі.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Контракт 31-річного нападника спливає 30 червня, сторони вирішили його не продовжуватимуть. Відтак, француз покине Лондон на правах вільного агента.
Ляказетт перейшов в Арсенал влітку 2017 року за 53 млн євро з Ліона. За 5 років виступів він награв 206 матчів, у яких забив 71 м'яч та віддав 36 асистів.
Раніше повідомлялося, що Ляказетт повернеться в Ліон.
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