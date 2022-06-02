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Мальдіні: Леау не продається

Сьогодні 18:58 178 0
Паоло Мальдіні прокоментував інформацію ЗМІ, щодо можливого продажу португальця.
Мальдіні: Леау не продається
Фото - gettyimages
#Леау, #Паоло Мальдіні, #Мілан, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери

Джерело - football.ua.

Мілан не буде влітку продавати форварда Рафаеля Леау.

Про це розповів технічний директор чемпіонів Італії Паоло Мальдіні.

"Звісно, що Леау не продається. Коли ми купили його у Ліллю, то одразу поставили клаусулу в 150 млн євро, адже ми розуміли, що він — необроблений діамант.

Рафаель продовжує зростати як футболіст, ми це бачимо. Якщо в майбутньому Мілан не буде відповідати рівню Леау чи навпаки — все може змінитись. Але зараз все йде пропорційно", — розповів Мальдіні.

В минулому сезоні на рахунку нападника 14 голів та 10 ассистів у 42 матчах за Мілан.

Нагадаємо, Манчестер Сіті включився в боротьбу за Леау.

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