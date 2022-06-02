Мальдіні: Леау не продається

Джерело - football.ua.
Мілан не буде влітку продавати форварда Рафаеля Леау.
Про це розповів технічний директор чемпіонів Італії Паоло Мальдіні.
"Звісно, що Леау не продається. Коли ми купили його у Ліллю, то одразу поставили клаусулу в 150 млн євро, адже ми розуміли, що він — необроблений діамант.
Рафаель продовжує зростати як футболіст, ми це бачимо. Якщо в майбутньому Мілан не буде відповідати рівню Леау чи навпаки — все може змінитись. Але зараз все йде пропорційно", — розповів Мальдіні.
В минулому сезоні на рахунку нападника 14 голів та 10 ассистів у 42 матчах за Мілан.
Нагадаємо, Манчестер Сіті включився в боротьбу за Леау.