Мальдіні: Леау не продається

Мілан не буде влітку продавати форварда Рафаеля Леау.

Про це розповів технічний директор чемпіонів Італії Паоло Мальдіні.

"Звісно, що Леау не продається. Коли ми купили його у Ліллю, то одразу поставили клаусулу в 150 млн євро, адже ми розуміли, що він — необроблений діамант.

Рафаель продовжує зростати як футболіст, ми це бачимо. Якщо в майбутньому Мілан не буде відповідати рівню Леау чи навпаки — все може змінитись. Але зараз все йде пропорційно", — розповів Мальдіні.