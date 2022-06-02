Максимов: Про свою відставку дізнався від сусіда по дачі

Колишній тренер Ворскли Юрій Максимов дізнався про звільнення з полтавського клубу від сусіда по дачі.

Про це заявив сам фахівець.

"Чи керівники клубу пояснили вам свою позицію? Ні. Буквально позавчора ввечері розмовляли з Лисаком (віцепрезидент Ворскли, – прим.), але цієї теми не обговорювали. Про те, що мій контракт з Ворсклою добіг кінця, мені сьогодні сказав сусід по дачі.

Життя таке, але хотілося б, щоб хтось із клубу зі мною зв'язався з цього приводу, сказав "дякую" за виконану роботу. Все-таки частинка мого життя пройшла в Полтаві. А так виходить, що я дізнався про це від сторонніх людей. Якось не по-людськи.

Я так розумію, що він [Лисак - прим.] чекає на якесь рішення від Жеваго (почесний президент Ворскли, - прим.). Я так зрозумів, жодної конкретики щодо найближчого майбутнього клубу немає. Зрозуміло, що зараз усім не до футболу, у країні триває війна. Але якщо написали на сайті, то чому не подзвонити мені, не сказати про це.

У будь-якому разі життя продовжується. Вдячний Ворсклі, що для мене було створено всі умови. Не можу сказати, що не засмучений, бо на щось сподівався. Все ж таки два з половиною роки будував команду. Осад залишився від такого розставання", - сказав Максимов.