Реал попрощався з Іско

Реал офіційно попрощався із півзахисником команди Іско, що залишає клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

"Ми висловлюємо свою подяку та любов до Іско, який провів неймовірні дев'ять років у нашому клубі. Ти захищав наші кольори протягом всього часу із гордістю та самовіддачею та став легендою Реалу.

Його слід в історії нашого клубу залишиться із нами назавжди. Реал завжди був та буде домом для Іско. Щасти!", - йдеться в повідомленні.