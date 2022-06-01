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Реал попрощався з Іско

Сьогодні 20:38 181 0
Іско став вільним агентом
Реал попрощався з Іско
Фото - gettyimages
#Іско, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Реал офіційно попрощався із півзахисником команди Іско, що залишає клуб на правах вільного агента.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

"Ми висловлюємо свою подяку та любов до Іско, який провів неймовірні дев'ять років у нашому клубі. Ти захищав наші кольори протягом всього часу із гордістю та самовіддачею та став легендою Реалу.

Його слід в історії нашого клубу залишиться із нами назавжди. Реал завжди був та буде домом для Іско. Щасти!", - йдеться в повідомленні.

За дев'ять років проведених у Реалі іспанець виграв із клубом 19 трофеїв, у тому числі – п'ять кубків Ліги чемпіонів.

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Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

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