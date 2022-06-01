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Ювентус впевнений у підписанні Погба

Сьогодні 22:42 159 0
Поль Погба влітку змінить клуб
Ювентус впевнений у підписанні Погба
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус, #Поль Погба

Джерело - football24.ua.

Експівзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба може повернутися у Ювентус.

Про це повдіомляє Gianluca Di Marzio.

Представники Ювентуса наступного тижня проведуть повторну зустріч з агентами 29-річного француза. Перші контакти між сторонами відбулися у травні.

У Турині переконані, що "Старій синьйорі" вдасться узгодити всі умови контракту з Погба, а в новому сезоні півзахисник підсилить команду Массіміліано Аллегрі.

Погба вже виступав за Ювентус з 2012 по 2016 рік, перейшовши з Манчестер Юнайтед на правах вільного агента. Тоді він зіграв за туринську команду 178 матчів, забив 34 голи і віддав 40 асистів, вигравши 4 Скудетто і ставши найкращим гравцем Серії А.

Нагадаємо, Погба покинув Манчестер Юнайтед.

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